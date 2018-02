Θέαμα προσφέρει ο Αχμέτ Ντουβερίογλου στο ματς κόντρα στην Μπάμπεργκ.

Ο ψηλός της Φενέρ ξεφορτώθηκε τον Ρούμπιτ και... απογειώθηκε για ένα εκπληκτικό κάρφωμα.

Απολαύστε

Duverioglu goes straight down the lane #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/uzeDSJlUWZ

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Φεβρουαρίου 2018