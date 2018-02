Ο Λιθουανός σέντερ της Ζαλγκίρις δε θα παίξει στην αναμέτρηση κόντρα στη Χίμκι λόγω ασθένειας.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα πρέπει να βρει λύση εκ των έσω (Ουάιτ και Ντέιβις) ώστε να καλύψει το κενό του Αντάνας Καβαλιάουσκας ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη γρίπη που τον ταλαιπωρεί.

#Zalgiris will miss Antanas #Kavaliauskas tonight who is out with the ilness. Get well soon, Antanas!#ManoKomanda #MyTeam #ZALKHI pic.twitter.com/KWVrkaU4KX

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 9 Φεβρουαρίου 2018