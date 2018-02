Πέσιτς και επίσημα στην Μπαρτσελόνα! (pics)

Και επίσημα προπονητής της Μπαρτσελόνα είναι ο Σβέτισλαβ Πέσιτς για το υπόλοιπο της σεζόν. Η ισπανική ομάδα που κάνει ακόμα μια κακή σεζόν, αποφάσισε να τελειώσει την συνεργασία της με τον Σίτο Αλόνσο και ξεκινάει πλέον και επίσημα η συνεργασία της με τον Πέσιτς.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Μπαρτσελόνα. Ήταν μια απόφαση που την πήρα γρήγορα, θέλοντας να αναλάβω αυτή την νέα πρόκληση στην καριέρα μου.

Η αποστολή μου είναι βοηθήσω και βελτιώσω την ομάδα», ήταν τα πρώτα λόγια του νέο προπονητή των «μπλαουγκράνα».

Agreement with Svetislav Pesic until the end of the season

Svetislav Pesic, nou entrenador del @FCBbasket fins a final de temporada

Svetislav Pesic entrenará al Barça Lassa hasta final de temporada

9 Φεβρουαρίου 2018