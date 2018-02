Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού πάσαρε στον Αμερικανό ψηλό, ο οποίος έκανε ένα εκπληκτικό κάρφωμα κόντρα στην Μπασκόνια και ξεσήκωσε τους «πράσινους» οπαδούς.

Απολαύστε!

You knew it was coming, but you can't stop it @Nick_Calathes15 James Gist alley-oop!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EEHlBOhzjF

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Φεβρουαρίου 2018