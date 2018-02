Ο Ουαναμέικερ νόμιζε πως θα πετύχει 2 εύκολους πόντους, αλλά λογάριαζε χωρίς τον... ξενοδόχο ΜακΛιν.

Ο ψηλός του Ολυμπιακού κατέβασε τον γενικό στον γκαρντ των Τούρκων, χαρίζοντας στους φίλους των «ερυθρολεύκων» μια φοβερή φάση.

Not up in here!

The BIG rejection from @JamelMc1 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fv2yHRDjCH

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Φεβρουαρίου 2018