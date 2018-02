Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο για την 21η αγωνιστική της Euroleague και ο Αμερικανός τελείωσε τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για το καλύτερο της σεζόν...

Απολαύστε το!

There he goes AGAIN

That is huge from @ROC401 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/6QgjmwXjUr

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Φεβρουαρίου 2018