Το... διαφορετικό promo πολέμου για το Ολυμπιακός-Φενέρ! (vid)

Συγκεκριμένα οι Βασίλης Σπανούλης, Γιώργος Πρίντεζης από πλευράς Ολυμπιακού και οι Νικολό Μέλι, Γιαν Βέσελι, Λουίτζι Ντατόμε από πλευράς Φενέρ «βάφτηκαν» με τα χρώματα του... πολέμου εν όψει του αγώνα στο φαληρικό παλέ.

Δείτε το χαρακτηριστικό promo video

Bu akşam TSİ 22:00'de @olympiacosbc'a konuk oluyoruz!

Mücadele beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber ekranlarından, aynı zamanda da @EuroleagueTV üyeliğiyle izlenebilir.

Karşılaşmanın tüm detayları: https://t.co/hHYCCTQv3w

#NeverEnough #GameON pic.twitter.com/zrVuZhxhsD

— Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 1 Φεβρουαρίου 2018