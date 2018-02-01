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Το... διαφορετικό promo πολέμου για το Ολυμπιακός-Φενέρ! (vid)

Η Φενέρ παρουσίασε το promo για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (1/2, 21:00) στο ΣΕΦ, το οποίο είναι... διαφορετικό από τα προηγούμενα! 

Το... διαφορετικό promo πολέμου για το Ολυμπιακός-Φενέρ! (vid)

Συγκεκριμένα οι Βασίλης Σπανούλης, Γιώργος Πρίντεζης από πλευράς Ολυμπιακού και οι Νικολό Μέλι, Γιαν Βέσελι, Λουίτζι Ντατόμε από πλευράς Φενέρ «βάφτηκαν» με τα χρώματα του... πολέμου εν όψει του αγώνα στο φαληρικό παλέ.

Δείτε το χαρακτηριστικό promo video 

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