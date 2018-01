Πρίντεζης: «Παίζω στην ομάδα που αγαπώ» (vid)

Ο Γιώργος Πρίντεζης είναι το τιμώμενο πρόσωπο στο μίνι αφιέρωμα της Euroleague. Ο διεθνής φόργουορντ εξέφρασε την αγάπη του για τον Ολυμπιακό και μίλησαν για αυτόν οι Κώστας Παπανικολάου, Βαγγέλης Μάντζαρης και Γιάννης Σφαιρόπουλος.

Παπανικολάου: Είναι ο άνθρωπος του τελευταίου δευτερολέπτου καθώς πρωταγωνιστεί σε όλα τα σημαντικά καλάθια της ομάδας.

Πρίντεζης: παίζω στην ομάδα που πραγματικά αγαπάω. Βρίσκομαι εδώ 15 χρόνια και τη θεωρώ οικογένειά μου. Στον Ολυμπιακό έχω περάσει τις περισσότερες ώρες, τς περισσότερες μέρες της ζωής μου. Ελπίζω να βρεθούμε στο Βελιγράδι.

Σφαιρόπουλος: Είναι ο δεύτερος αρχηγός μας. βρίσκεται πολλά χρόνια στην ομάδα και είναι πολύ σημαντικός για μας αφού είναι αυτός πολλές φορές που μας δίνει ώθηση.

Μάντζαρης: Μαζί με τον Βασίλη είναι οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας. Μας βοηθάει να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε τη νοοτροπία μας.

'I play for the team that I really love'

pic.twitter.com/mTksvOWGoV

— EuroLeague (@EuroLeague) 30 Ιανουαρίου 2018