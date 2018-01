Τέλος ο Τζόουνς από την Μπασκόνια (pic)

Τον Κέβιν Τζόουνς αποχαιρέτησε η Μπασκόνια!

Η συνεργασία των δύο πλευρών έφτασε στο τέλος της, αφού ο Αμερικανός σέντερ είχε υπογράψει συμβόλαιο δύο μηνών με τους Βάσκους.

Η ομάδα της Βιτόρια ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά, την αοφσίωση και τον επαγγελματισμό του και τού ευχήθηκε τα καλύτερα.

Ο Τζόουνς αγωνίστηκε σε 11 ματς στην Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 4.7 πόντους και 2.5 ριμπάουντ.

Kevin Jones finaliza su etapa como baskonista. ¡Gracias por todo y suerte! / Thanks so much and good luck @kevjones5! #GoazenBaskonia

https://t.co/O6jF5KWP8f pic.twitter.com/7p99wiyEEO

— Saski Baskonia (@Baskonia) 29 Ιανουαρίου 2018