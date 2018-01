Ο Ένις τελείωσε το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό με 21 πόντους (1/1 βολ., 4/6 δίπ., 4/6 τρίπ.), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ranking, αποτελώντας τον x-factor του Ερυθρού Αστέρα στην αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Αμερικανού στο Aleksandar Nikolic Hall

Shout-out to the rookie @canadiankidDJE leads @kkcrvenazvezda to the win! pic.twitter.com/jBQyAg0tP9

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Ιανουαρίου 2018