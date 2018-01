Τέσσερα ρεκόρ καριέρας για τον Ένις κόντρα στον Ολυμπιακό! (pic)

Ο Ντίλαν Ένις βρίσκεται λίγο καιρό στον Ερυθρό Αστέρα και αγωνίζεται πρώτη φορά στην Ευρώπη, αλλά δείχνει πως προσαρμόζεται πανεύκολα.

Ο 26χρονος γακρντ ήταν εκπληκτικός κόντρα στον Ολυμπιακό και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη (89-78).

Μάλιστα, έκανε και τέσσερα ρεκόρ καριέρας: σε πόντους (21), ασίστ (5), ριμπάουντ (8) και ranking (31).

Τα προηγούμενα ήταν κόντρα σε Ζαλγκίρις (12 πόντοι, 14 ranking στις 05/01/18), Χίμκι (5 ριμπάουντ στις 16/01/18) και Μακάμπι (2 ασίστ στις 18/01/18).

Fantastic performance by @canadiankidDJE in huge victory for BC Crvena zvezda #CZVOLY #GameON #WeAreTheTeam #NikePlayeroftheGame pic.twitter.com/wOCyumJv5X

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) 26 Ιανουαρίου 2018