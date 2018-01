Ο Ιταλός φόργουορντ πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Μπαρτσελόνα ενώ έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight όταν κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των Καταλανών.

.@NikMelli is having quite the birthday party #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EYKOaELiyo

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Ιανουαρίου 2018