Το ΟΑΚΑ γίνεται «ηφαίστειο» στο buzzer beater του Καλάθη! (vid)

Ματς-θρίλερ είχαμε στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 94-93 στην παράταση χάρη στο νικητήριο καλάθι του Νικ Καλάθη.

Η Euroleague επέλεξε να δημοσιεύσει ένα video στο οποίο δεν υπάρχει περιγραφή στην τελευταία φάση, έτσι ώστε να τονισθεί με καλύτερο τρόπο ο φυσικός ήχος του γηπέδου και η... φασαρία που κάνει ο κόσμος των «πρασίνων» την στιγμή που η μπάλα καταλήγει στο διχτάκι, μετά την προσπάθεια του Έλληνα γκαρντ.

Απολαύστε

No Commentary, Just passion.

Sound On and listen to that roar!#GameON pic.twitter.com/HjIBNl6byu

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Ιανουαρίου 2018