Καβαλιάουσκας: «Ο Γκιστ μου είπε ότι έκανε φάουλ στον Πάνγκος» (pic)

Μεγάλη κουβέντα έχει προκύψει για την τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ζαλγκίρις για την 20η αγωνιστική της Euroleague, που τελικά κρίθηκε στην παράταση.

Σύμφωνα με Λιθουανό δημοσιογράφο, ο Αντάνα Καβαλιάουσκας, ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, δήλωσε πως ο Τζέιμς Γκιστ παραδέχτηκε πως έκανε φάουλ στον Πάνγκος.

Antanas Kavaliauskas after his career night in OAKA (21 pt): "James Gist told me he fouled Kevin Pangos in the last possession of the fourth quarter"

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 25 Ιανουαρίου 2018