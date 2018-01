«Ξεχωριστή» αγωνιστική για τους... αιώνιους! (pics & vid)

Στην 20η στροφή της Euroleague, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται με ξεχωριστής σημασίας για εκείνους αντιπάλους, επιθυμώντας την επιστροφή στις νίκες.

Πρώτα, το «τριφύλλι» υποδέχεται την Ζαλγκίρις (25/01, 21:15) του πάντα αγαπημένου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 12-7, ενώ οι «πράσινοι» έχουν ένα υπέρ τους 15-4 στις αναμετρήσεις με την ομάδα του Κάουνας.

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν είχε μαζί του τον Νίκο Παππά στην χθεσινή προπόνηση (23/01), ενώ ο Ματ Λοτζέσκι συνέχισε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Από την άλλη, οι Πειραιώτες φιλοξενούνται στα «αδέρφια» τους, στον Ερυθρό Αστέρα (26/01, 21:00).

Η ομάδα του Βελιγραδίου προέρχεται από τρεις σερί ήττες, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» από δύο κι έχουν ένα 5-0 κόντρα στους Σέρβους.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα έχει μαζί του τελικά τον Τζαμέλ ΜακΛιν, ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε θεραπεία λόγω ενοχλήσεων στο δεύτερο μετατάρσιο.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 20η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις Κάουνας (25/01, 21:15, 15-4)

The streak of 100 straight played @EuroLeague games will end for @P_Jankunas13 this week as #Zalgiris travels to #Athens without the injured captain. He shouldn't be out for long though!#ManoKomanda #MyTeam #EuroLeague #PAOZAL pic.twitter.com/VRnVprU7mM

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 24 Ιανουαρίου 2018