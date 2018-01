Απειλούν με αποχή λόγω του Βόσνιου Άλεν Όμιτς οι Delije!

Ο Ερυθρός Αστέρας ενισχύθηκε με την προσθήκη του Άλεν Όμιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ ωστόσο η απόκτηση του 25άχρονου σέντερ ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις της ομάδας με τους Delije! Για την ακρίβεια, οι οργανωμένοι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» απειλούν με αποχή καθώς ο Όμιτς έχει καταγωγή από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (σ.σ. έχει αγωνιστεί με την εθνική Σλοβενίας, όμως γεννήθηκε στην Τούζλα).

Θυμίζουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει την προσεχή Παρασκευή (26/1, 20:00) τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται ο Όμιτς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Crvena zvezda fan group Delije are reportedly threathening to boycott the games of their team because of its new member Alen Omić, who is from BiH. pic.twitter.com/c7AYUioFBS

— Yugobasket (@yugobasket) 23 Ιανουαρίου 2018