Το ρεκόρ του Μίλος που κράτησε... μια μέρα (vid)

Ο Τεόντοσιτς αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ώστε να μετρήσει τις δυνάμεις του στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Κλίπερς ενώ οι 14 ασίστ που μοίρασε στην αναμέτρηση με τη Μάλαγα συνιστούν ρεκόρ καριέρας στην Euroleague.

Στις 22 Ιανουαρίου 2015 η ΤΣΣΚΑ επικράτησε της Ουνικάχα με 101-74 και ο Σέρβος έκανε ρεκόρ στο top-16, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Ζόραν Πλάνινιτς. Πάντως το ρεκόρ στο top-16 έσπασε την... επόμενη μέρα με τον Τέιλορ Ρότσεστι (15 ασ.) κόντρα στην Εφές.

#OnThisDay @MilosTeodosic4 dished a career high 14 assists.

It was a EuroLeague Top 16 record... at least for a day. pic.twitter.com/dalpGXCupV

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Ιανουαρίου 2018