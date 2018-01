Χωρίς Φελντέιν κόντρα σε Ολυμπιακό ο Ερυθρός Αστέρας

Σημαντικό πλήγμα για τον Ερυθρό Αστέρα, ενόψει Ολυμπιακού!

Ο Τζέιμς Φελντέιν θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με τους «ερυθρολεύκους» (26/01, 20:00), για την 20η αγωνιστική της Euroleague, εξαιτίας τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, ο Δομινικανός γκαρντ τραυματίστηκε στη μέση στο ματς με την Μακάμπι και θα πρέπει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μια εβδομάδα.

Ο Φελντέιν δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον κόσμο για τις ευχές του, μέσω twitter.

Thanks for all the well wishes...I'll be back soon

— James Feldeine (@KiNGJF4) 19 Ιανουαρίου 2018