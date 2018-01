«Αγκαλιά» με την οκτάδα είναι η Ζαλγκίρις!

Η ομάδα του Κάουνας επικράτησε με 86-82 της Βαλένθια, για την 19η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 12-7.

Στο 6-13 οι Ισπανοί, οι οποίοι επέστρεψαν από το -17 (41-24, 16') και οδήγησαν το ματς σε συγκλονιστική τροπή στο φινάλε, φτάνοντας στον πόντο (83-82, 39').

Ο Πάνγκος ήταν εκπληκτικός με 11 πόντους και 15 ασίστ, με τον Τουπάν να προσθέτει 18.

Από την άλλη, ο Πλάις είχε 20 πόντους, ο Τόμας 19, ο Γκριν 17 και ο Βαν Ρόσομ 9 με 10 ασίστ.

Από το πρώτο μέρος ήδη η Ζαλγκίρις άρχισε να δείχνει την κυριαρχία της έχοντας 18/43 σουτ, 19 ριμπάουντ και 16 ασίστ στο πρώτο 20λεπτο (9/29 σουτ, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ η Βαλένθια). Οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους μόλις στα τρία πρώτα λεπτά του ματς είχαν σερί 13-0, για να κλείσουν το δεκάλεπτο στο 26-19 (10'). Η διαφορά πήγε στο +16 με σερί 7-0 (από 34-24 σε 41-24, 16'), για να πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια με το 47-31.

Ο Γκριν, μετά από απουσία δύο αγώνων, άρχισε να παίρνει τα πάνω του, πέτυχε 14 πόντους σε 13 λεπτά με 4/5 τρίποντα, η Βαλένθια έκανε επιμέρους 16-26 και μείωσε στο 30' σε 63-57. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «ταρόνχα» πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά στο ματς (70-71, 35'). Ο Μιλάκνις ευστόχησε σε τρίποντο (79-73, 38'), για να βάλει δύο σερί ο Τόμας (83-82, 39') και ο Ουλάνοβας να επισφραγίσει το τελικό 86-82, με 2/2 βολές.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ζαλγκίρις είχε 61% στα δίποντα, 34 ριμπάουντ και 25 ασίστ.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κέβιν Πάνγκος μέτρησε 11 πόντους, 15 ασίστ και 0 λάθη σε 28:22.

Ο Άξελ Τουπάν είχε 18 πόντους σε 23:54.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Ουλάνοβας είχε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Ουάιτ 11 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Μιλάκνις 12 πόντους με 4/6 τρίποντα και ο Γιανκούνας 11 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ντόρνερκαμπ είχε 2 πόντους με 0/3 τρίποντα σε 22:57.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 76-73, ο Γκριν έχασε δύσκολο τρίποντο, με τον Μιλάκνις να ευστοχεί πίσω από τα 6.75 στην εντεπίθεση (79-73). Στο 81-76, η Βαλένθια πέτυχε τρίποντο, αλλά οι διαιτητές έδωσαν επιθετικό στον Βαν Ρόσομ, με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται. Ο Τόμας μετά από δύο σερί τρίποντα (83-82), αστόχησε σε τρίτο.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζαλγκίρις την αδράνεια, που παραλίγο να της στοιχίσει και η Βαλένθια το ότι δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή της.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Τα καρφώματα των Πλάις και Ουάιτ!

Out of my way @tibor_pleiss goes charging down the lane.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/NWw4aGSGoU

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Ιανουαρίου 2018