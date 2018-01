Με εντυπωσιακό τρόπο έκλεισε το ημίχρονο στο Αρμάνι-Μάλαγα.

Ο ΜαΚάλουμ πρόλαβε τον χρόνο και με ένα εκπληκτικό buzzer beater τρίποντο από το... σπίτι του διαμόρφωσε το 50-44.

That is one way to end a half @RayMac3 beats the buzzer at the end of the 2nd quarter.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1fF6WZQVS7

