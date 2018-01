Ο Σλοβένος γκαρντ όχι μόνο έκλεψε τη μπάλα από τους Βάσκους, αλλά σκόραρε προλαβαίνοντας την κόρνα της λήξης του πρώτου δεκαλέπτου.

Δείτε την προσπάθεια του Λούκα Ντόνσιτς...

.@luka7doncic has the final say at the end of the 1st.

The steal The layup#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/6fPiYuUDpk

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Ιανουαρίου 2018