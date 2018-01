Ο Νίκος Παππάς έκλεψε την μπάλα από τον Σλούκα, έφυγε στον αιφνιδιασμό, αλλά ο Γιαν Βέσελι ήρθε από πίσω και τον...φιλοδώρησε με ένα εντυπωσιακό στοπ. Βέβαια να δει κανείς καλά τη φάση, θα παρατηρήσει πως έκανε φάουλ.

Δείτε τη φάση

WHAT. A. BLOCK @JanVesely24 with the massive chase down rejection #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9v4A6Ks2WI

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Ιανουαρίου 2018