Ένα εκπληκτικό τρίποντο πέτυχε ο Κρις Σίνγκλετον στο τέλος της πρώτης περιόδου κόντρα στη Φενέρ.

Ο ψηλός του Παναθηναϊκού χωρίς να έχει καλή ισορροπία το σώμα του ευστόχησε για τρεις λίγο πιο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου, γράφοντας το 18-20.

Απολαύστε την εκτέλεση.

Chris Singleton puts it up at the buzzer!....

Drains it. #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/afPT6t5P50

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Ιανουαρίου 2018