Το κοινό του Ερυθρού Αστέρα ξεσήκωσε ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς!

Ο φόργουορντ των Σέρβων άρχισε να εκτελεί τρίποντα με το... καλημέρα και να ευστοχεί σε αυτά!

Απολαύστε τον!

.@ndanga06 is threatening to blow the roof off at @kkcrvenazvezda

He hits his first 4 from behind-the-arc. #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rxTt4qnL44

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Ιανουαρίου 2018