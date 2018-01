Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Ζάλγκιρις Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τον έμπειρο γκαρντ της Μπάμπεργκ, Νίκο Ζήση.

Αμφότεροι μετρούν 524 ματς στην EuroLeague, εκ των οποίων τα 298 ανήκουν στον Ζήση και τα 226 στον Σάρας.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της Μπάμπεργκ για τα... 524 παιχνίδια τους.

In this picture: Experience of 524 played @EuroLeague games #GameON pic.twitter.com/enH5x7JvDW

