Καλάθης-Γκιστ το... δεύτερο καλύτερο δίδυμο στην EuroLeague! (pic)

Σύμφωνα με το «Stats Li» οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν μετατρέψει σε καλάθι 26 πάσες μεταξύ τους στη διάρκεια της φετινής EuroLeague.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα τεράστιο νούμερο, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που οι περισσότερες ασίστ του Καλάθη στον Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ «τελειώνουν» με κάρφωμα.

Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κέβιν Πάνγκος και Παούλιος Γιανκούνας με 29 ασίστ, αν και οι μεταξύ τους συνεργασίες είναι λίγο... πλασματικές.

Απλούστατα, ο έμπειρος φόργουορντ αρέσκεται σε σουτ από 4-5 μέτρα και λόγω της ευστοχίας του «χαρίζει» απλόχερα την ασίστ στον Καναδό γκαρντ.

Οι «πράσινοι» έχουν τετραπλή εκπροσώπηση, αφού ο Καλάθης έχει άλλους τρεις παρτενέρ! Συγκεκριμένα με τον Κρις Σίνγκλετον έχει μετατρέψει 20 πάσες σε ασίστ, με τον Ματ Λοτζέσκι 17 και με τον Νίκο Παππά 15!

15 Ιανουαρίου 2018