Η Ζαλγκίρις πήρε δύσκολη νίκη στο ματς με την Μάλαγα (79-77) και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Εντγκάρας Ουναλόβας.

Ο Λιθουανός σηκώθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα και έκανε μια εντυπωσιακή τάπα στον Μακάλουμ, ο οποίος ετοιμαζόταν να στείλει το ματς στην παράταση.

WHAT. A. FINISH

Ulanovas wins it again for @bczalgiris

This time with a match-winning block at the buzzer #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/am17wTILsX

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Ιανουαρίου 2018