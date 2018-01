Όμορφη συνεργασία μεταξύ Βιλντόθα και Φόιγκτμαν κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι δύο παίκτες της Μπασκόνια πρόσφεραν θέαμα στο κοινό της Βιτόρια, με τον δεύτερο να... τελειώνει με εκπληκτικό τρόπο την πάσα του πρώτου.

Απολαύστε το alley-oop.

Vildoza sends it in the air..

Voigtmann ignites the crowd with an alley-oop slam! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Wd5McZXIot

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Ιανουαρίου 2018