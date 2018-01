Θέαμα προσφέρει ο Ντάνστον στο κοινό της Εφές.

Ο σέντερ των Τούρκων εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ντάγκλας και κατάφερε να καρφώσει εντυπωσιακά απεναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Απολαύστε το

'Give me some of that'

Bryant Dunston throws it down#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/19vISuwnB5

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Ιανουαρίου 2018