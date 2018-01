Στο 11-6 βρίσκεται πλέον η Ζαλγκίρις, η οποία με μια καθοριστική τάπα του Ουλανόβας πάνω στον Μακάλουμ στην τελευταία φάση, νίκησε με 79-77 την Μάλαγα. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Πάνγκος με 16. στους 14 ο Βατσίνσκι για τους Ανδαλουσιάνους.

Το ματς

Η Μάλαγα μπήκε φουριόζα στο ματς και προηγήθηκε με τον Νέντοβιτς να κάνει το 6-13 στο 5'. Η Ζαλγκίρις αντέδρασε πολύ γρήγορα, βελτίωσε την απόδοση της και πρόλαβε να ισοφαρίσει στο τέλος του δεκαλέπτου, με τον Μιλάκνις να γράφει το 17-17 στο 9'.

Οι Ανδαλουσιάνοι πήραν τον έλεγχο του αγώνα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Ντίεζ να εκτοξεύει τη διαφορά στο +11 (19-30). Η ομάδα του Σάρας προσπάθησε να απαντήσει με τον Πάνγκος, αφού σκόραρε για το 26-33 στο 16'. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 32-40 χάρη στον Όγκουστιν. Η Ζαλγκίρις είχε 2/11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η Μάλαγα μέτρησε 8/15.

Η Ζαλγκίρις μείωσε σε 36-40 με το δίποντο του Ουλανοβας, ενώ η αντεπίθεση της συνεχίστηκε και στη συνέχεια. Ο Ούντριχ με 2/2 βολές έκανε το 52-51 στο 29', επιτρέποντας στους Λιθουανούς να περάσουν μπροστά μετά από πολύ ώρα.

Οι Λιθουανοί έγραψαν το 64-60 με τον Γιανκούνας με 31', ενώ ο Μιλάκνις με τρίποντο έκανε το 75-68 στο 38'. Ό Όγκουστιν όμως μείωσε σε 76-75, 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Γιανκούνας στη συνέχεια με 2/2 βολές έγραψε το 78-75. Μακάλουμ έκανε το 78-77, με τον Μίσιτς να έχει 1/2 βολές για το 79-77. Ο Μακάλουμ είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση, αλλά δέχθηκε τάπα από τον Ουλανόβας στο τελευταίο σουτ.

Ο Λιθουανός είχε χαρίσει τη νίκη στη Ζαλγκίρις και στο ματς του πρώτου γύρου, αφού με δικό του buzzer beater οι Λιθουανοί πήραν το διπλό μέσα στη Μάλαγα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ζαλγκίρις ήταν πιο ψύχραιμη στο τέλος, ενώ πλήγωσε την Μάλαγα με τα καλάθια της από μέση απόσταση ή μέσα στη ρακέτα (26/45)

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ:.Ο Γιανκούνας μέτρησε 14 πόντους με 6/11 δίποντα και 9 ριμπαόυντ, ενώ μάζεψε 22 βαθμούς στην αξιολόγηση. Ήταν ο κορυφαίος.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Πάνγκος είχε 16 πόντους, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, βοηθώντας πολύ τη Ζαλγκίρις.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Μακάλουμ μέτρησε μόλις 5 πόντους με 0.6 σουτ και έφαγε τάπα στο τελευταίο σουτ.

ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Ο Ουλανόβας τάπωσε τον Μακάλουμ στη τελευταία φάση και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζαλγκίρις τα τρίποντα (5-17), ενώ η Μάλαγα το ποσοστό στα δίποντα (15/33, 45.5%) και τις αποφάσεις της στις τελευταίες φάσεις.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 32-40, 52-55, 79-77

WHAT. A. FINISH

Ulanovas wins it again for @bczalgiris

This time with a match-winning block at the buzzer #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/am17wTILsX

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Ιανουαρίου 2018