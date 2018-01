Θέαμα προσφέρει ο Τζέιμς Γκιστ στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο ψηλός των πρασίνων έπαιξε το pick n roll με τον Ντένμον, πήρε την πάσα του, πάτησε γερά και απογειώθηκε για μια μαγική... πτήση.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση

O.M.G.

Gist at the rim with authority #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DYdfwFsJZj

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Ιανουαρίου 2018