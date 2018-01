Τη γλύτωσαν οι καθαρίστριες της Χίμκι (pic)

Η διοίκηση της Χίμκι επέβαλλε πρόστιμο 50% σε όλους όσους εργάζονται στον οργανισμό με τον GM της ομάδας να συμπεριλαμβάνει ακόμη και τις καθαρίστριες στο λόγο του προς τους παίκτες και τους προπονητές.

Η είδηση για τις καθαρίστριες έγινε viral με τους ανθρώπου της ρωσικής ομάδας να αναφέρουν πως «ήταν σχήμα λόγου η αναφορά σε αυτές για να δείξουμε πως όλοι φταίμε. Οι καθαρίστριες του γηπέδου δεν πληρώνονται από μας, δεν ανήκουν στο προσωπικό μας, αλλά στο προσωπικό του γηπέδου».

Cleaning ladies don't work for the club, he said just to let everybody know that the players are not alone in their salary cut. Cleaning ladies work for the arena, so they can't be fined. Of course they have nothing to do with basketball.

