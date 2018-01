Διατήρηση τετράδας μέσω... Ισπανίας! (pics & vids)

Να συνεχίζουν νικηφόρα, για να διατηρήσουν τις υψηλές τους θέσεις στην βαθμολογία θέλουν οι «αιώνιοι»!

Μετά το...ποδαρικό στο 2018 με νίκες επί των Εφές και Αρμάνι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα τα βάλουν με ισπανικές... δυνάμεις!

Οι «πράσινοι» (11-5) θα φιλοξενήσουν στο «ΟΑΚΑ-Νίκος Γκάλης» την ανεβασμένη Μπαρτσελόνα (6-10) την Πέμπτη (11/01, 21:00).

Οι Καταλανοί προέρχονται από δύο σερί νίκες στην διοργάνωση (πέντε συνολικά μαζί με την Liga Endesa), με τον Σίτο Αλόνσο να μην έχει αγωνιστικά θέματα, εκτός του Σάντερς.

Ο Τσάβι Πασκουάλ, που θα αντιμετωπίσει την ομάδα με την οποία γεύτηκε πολλές επιτυχίες (19 τίτλους), ευτυχεί για ακόμα μια φορά να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Την Παρασκευή (12/01, 21:30), οι Πειραιώτες (12-4) θα βρεθούν στην Βιτόρια, όπου θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια (7-9), η οποία έχει μία νίκη στα τελευταία πέντε ματς σε Ευρώπη και Ισπανία.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα δει αν οι Ρόμπερτς και Στρέλνιεκς μπορούν να βγάλουν την προπόνηση (09/01), μετά την θεραπεία που έκαναν για τους τραυματισμούς τους, και αν θα ακολουθήσουν την αποστολή στο ταξίδι.

Οι Βάσκοι, που διεκδικούν την είσοδο στην οκτάδα, δεν έχουν πια στο ρόστερ τους τον Τζόρνταν ΜακΡε.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία της 17ης αγωνιστικής που ξεχωρίζουν.

Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα (11/01, 21:00, 14-25)

Ο Πασκουάλ ήταν προπονητής της Μπαρτσελόνα από το 2008 ως το 2016. Κατέκτησε με τους Καταλανούς 19 τρόπαια.

Σίνγκλετον και Κλαβέρ ήταν συμπαίκτες στην Λοκομοτίβ Κουμπάν πριν από δύο χρόνια.

Κόπονεν και Ρίβερς αγωνίστηκαν στην Χίμκι το 2012-13.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 8.0 ανά παιχνίδι και 2ος σε κλεψίματα με 1.7. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 5ος με 17.8 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Κόπονεν έχει σερί 20 εύστοχων βολών.

Ο Ερτέλ είναι 2ος σε ασίστ με 6.7 πάσες ανά ματς.

Ο Ναβάρο είναι 1ος σκόρερ με 4.058 πόντους και 9ος πασέρ με 813 ασίστ. Επίσης, είναι 6ος σε κλεψίματα (246). Μπροστά του είναι ο Χόλντεν με 247.

Ο Τόμιτς είναι 6ος σε ριμπάουντ με 1.187.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάμπεργκ (11/01, 21:05, 2-3)

Ο Χίκμαν αγωνίστηκε στην Μακάμπι από το 2012 ως το 2014.

Ο Τάιους είναι 3ος σε τάπες με 1.3 ανά αγώνα.

Ο Παραχούσκι με 4 κοψίματα φτάνει τα 100.

Ο Ράιτ έχει σερί 16 εύστοχων βολών κι είναι 6ος σε ριμπάουντ με 6.0 ανά παιχνίδι.

Ο Ζήσης έκανε ρεκόρ σε ασίστ (13) κόντρα στην Μακάμπι τον Δεκέμβριο του 2004, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ. Επίσης, είναι 3ος σε συμμετοχές με 297 και 7ος σε ασίστ με 850.

Αρμάνι Μιλάνο-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (11/01, 21:45, 6-8)

Η ΤΣΣΚΑ έχει βγει νικήτρια στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις με την Αρμάνι.

Ο Μπέρτανς έχει 10 σερί εύστοχες βολές.

Ο Ταρζέφσκι είναι 3ος σε ριμπάουντ φέτος με 6.6 ανά αγώνα.

Ο Καλνιέτις θέλει 1 ασίστ για να φτάσει τις 500.

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.7 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 3ος σκόρερ με 16.7 πόντους ανά αγώνα και 3ος σε κλεψίματα (1.5).

Ο Χάντερ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.9 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 8ος σε ασίστ με 838. Ο Ζήσης είναι μπροστά του με 850.

Ο Χάινς είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ (420). Με δύο ακόμα ξεπερνά τον Γκόνλουμ (421).

Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε (11/01, 21:45, 3-2)

