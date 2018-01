Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είχε πραγματοποιήσει ρεκόρ καριέρας στις ασίστ, αφού είχε μοιράσει 15 τελικές πάσες στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια πριν από έναν χρόνο.

Συγκεκριμένα είχε τελειώσει το ματς με 15 πόντους και ισάριθμες ασίστ και είχε οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη με 95-90.

The last time Vassilis Spanoulis and @olympiacosbc visited Baskonia.#MondayMemories pic.twitter.com/bCRcIpqa0n

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Ιανουαρίου 2018