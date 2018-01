Οι φανέλες... όνειρο των ομάδων της Euroleague! (pics)

Ο Romuald Coustre, πρώην τζένεραλ μάνατζερ της Γκραβελίν, και το πρακτορείο μάρκετινγκ «What if» επανασχεδίασαν τις φανέλες 11 ομάδων μπάσκετ που συμμετέχουν στη γαλλική λίγκα, τον Νοέμβριο του 2017 και το... πρότζεκτ τους επεκτάθηκε πλέον στην Euroleague. Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις που παρουσίασε η συγκεκριμένη εταιρεία σε συνεργασία με το eurohoops.net ακολουθούν τα πρότυπα του ΝΒΑ ενώ είναι πιο αντιπροσωπευτικές σε ό,τι αφορά την κουλτούρα και τη φιλοσοφία του κάθε οργανισμού.

Πως θα ήταν λοιπόν οι ιδανικές... εναλλακτικές εμφανίσεις της Φενέρμπαχτσε, της ΤΣΣΚΑ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα;

— What if ? (@WhatifBball) 8 Ιανουαρίου 2018

Collection spéciale Euroleague by @whatifBball #6 et pour terminer : le tenant du titre, les turcs du @FBBasketbol #branding #design cc @Fenerbahce #gameon pic.twitter.com/AexajDBNLk

Collection spéciale Euroleague by @WhatifBball #5, le @FCBbasket de @moerman42, @MT28APRIL et @kslife7, vainqueur de l’@Euroleague en 2003 et 2010 @branding #design #ForçaBarça cc @FCBarcelona #gameon pic.twitter.com/zu8eEaA84G

— What if ? (@WhatifBball) 8 Ιανουαρίου 2018