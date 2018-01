Θέλει τον ΛαΜέλο Μπολ η Ζάλγκιρις! (pic)

Τα αδέλφια του Λόνζο Μπολ μαζί με τον πατέρα τους, ΛαΒάρ και τη συνοδεία τους βρίσκονται τις τελευταίες μέρες στη Λιθουανία ενώ η παρουσία τους στη Βιτάουτας αποτελεί... talk of the town στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, η Ζάλκιρις φέρεται να θέλει τον ΛαΜέλο Μπολ ως δανεικό για το Euroleague Adidas Next Generation το τριήμερο 19-21 Ιανουαρίου! Όπως, μάλιστα, αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Donatas Urbonas, η Βιτάουτας αποδέχτηκε την πρόταση ωστόσο η Ζάλγκιρις περιμένει την απάντηση της οικογένειας Μπολ!

«Τον θέλουμε για μπάσκετ, όχι για σόου» εξήγησε o τζένεραλ μάνατζερ των Λιθουανών...

Zalgiris wants to have LaMelo Ball on loan from Prienai for Euroleague Adidas Next Generation tournament on 19-21 of January. Vytautas said yes but Zalgiris is waiting for Ball family answer. Only LaMelo was invited."We want him for basketball reasons, not show," told Zalgiris GM

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 8 Ιανουαρίου 2018