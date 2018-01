Ελεύθερος ο Λάνγκφορντ, σενάρια για επιστροφή στην Euroleague (pic)

Συναγερμός στην Euroleague!

Ο Κιθ Λάνγκφορντ ήρθε σε συμφωνία με τους Shenzhen Leopards για τη λύση της συνεργασίας τους και οι ομάδες της Ευρώπης... τρίβουν τα χέρια τους!

Αυτό σημαίνει πως ο Αμερικανός γκαρντ, που ήταν ο πρώτος σκόρερ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση πέρυσι, αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει.

Ο 32χρονος παίκτης είχε κατά μέσο όρο 16.4 πόντους στην Κίνα, ενώ μπορεί να υπογράψει σε ομάδα Euroleague, και να αγωνιστεί κανονικά σε αυτή, μέχρι και την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Source: Keith Langford, the reigning No. 1 Euroleague scorer, has reached an agreement to end his deal with China's Shenzhen Leopards.

— David Pick (@IAmDPick) 7 Ιανουαρίου 2018