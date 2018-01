To «ευχαριστώ» του Νάναλι στον κόσμο! (pic)

Άπαντες τρόμαξαν στην «Ulker Sports Arena», στο ματς της Φενέρ με την Μπασκόνια, με τον τραυματισμό του Τζέιμς Νάναλι.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ μετά από κάρφωμα, έπεσε με τον αυχένα στο παρκέ και αποχώρησε με κολάρο και φορείο από το γήπεδο.

Αμέσως διεκομίσθη στο νοσοκομείο και όπως ενημέρωσε η τούρκικη ομάδα, θα απουσιάσει για ένα μήνα από τα παρκέ.

Ο ίδιος έδωσε σημεία... ζωής από τα social media και ευχαρίστησε τον κόσμο που νοιάστηκε για εκείνον.

«Σας ευχαριστώ όλους που επικοινωνήσατε μαζί μου, που προσευχηθήκατε για μένα και μου στείλατε ευχές. Το εκτιμώ πολύ! Είμαι ήδη πολύ καλύτερα και θα αναρρώσω σύντομα», ήταν το μήνυμά του.

Thank you everyone reached out , prayed for me & sent well wishes it's greatly appreciated! I'm doing much better & will recover very soon #Thankful

