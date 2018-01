Ελεύθερος ο Τζόρνταν ΜακΡέι

Ο Αμερικανός γκαρντ ήλθε στην Μπασκόνια επί ημερών Πάμπλο Πριχιόνι ωστόσο τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο στις στις αρχές της σεζόν και υποβλήθηκε σε συντηρητική θεραπεία. Οι Βάσκοι, λοιπόν, ενημέρωσαν σήμερα (6/1) ότι θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση την προσεχή Δευτέρα και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αφού θα μείνει εκτός δράσης για πέντε μήνες. Έτσι οι δυο πλευρές συμφώνησαν από κοινού για λύση της συνεργασίας τους.

Thanks for all @JordyMac52, good luck for the surgery and get well soon!! Gracias por todo y mucha suerte en el futuro! pic.twitter.com/ov7ioc6dOI

— Saski Baskonia (@Baskonia) 6 Ιανουαρίου 2018