Άλλη μια στιγμή… μαγείας προσέφερε ο Βασίλης Σπανούλης, που βγάζοντας τον Ολυμπιακό στον αιφνιδιασμό μοίρασε ακόμα μια πανέμορφη πάσα η οποία έφτασε στα χέρια του ΜακΛιν που απογειώθηκε και κάρφωσε δυνατά.

Hang time

Another perfect pass from Spanoulis for the big @JamelMc1 finish #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hlHmrLNA7X

