Κουζμίνσκας: «O Ολυμπιακός έχει από τις καλύτερες άμυνες στην EuroLeague» (pics)

Ο Λιθουανός φόργουορντ μιλώντας για την αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής, είπε ότι «και το πρώτο μου παιχνίδι στην EuroLeague με την Μάλαγα ήταν εναντίον του Ολυμπιακού. Πρόκειται για μια ομάδα που έχει μία από τις καλύτερες άμυνες στην διοργάνωση και σίγουρα θα είναι δύσκολα για μας. Πρέπει να κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά και να μην μας απασχολεί η κατάταξη».

Επίσης ο Κουζμίνσκας είπε ότι «το timing στο ΝΒΑ για μένα ήταν λάθος. Η σεζόν είχε ξεκινήσει, περίμενα δύο μήνες ώσπου κουράστηκα αυτήν την αναμονή. Το Μιλάνο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα. Μίλησα με τον κοουτς, η ομάδα είναι καλή. Η διαφορά με το ΝΒΑ είναι ότι τα ματς είναι περισσότερα, όπως επίσης και ο ρυθμός. Κάποιοι κανόνες είναι διαφορετικοί, ενώ εκεί σκοράρουν και πολλούς πόντους».

Και κατέληξε: «Έχω κάνει μια προπόνηση με την ομάδα, αλλά υπάρχουν Λιθουανοί οι οποίοι θα με βοηθήσουν να προσαρμοστώ πιο εύκολα».

Kuzminskas: "My first EuroLeague game with Unicaja took place here. Olympiacos has one of the best defense in the entire EuroLeague so the game is gonna be tough. Se need to take one game at a time and not worry about the standing" — Olimpia Milano PR (@OlimpiaMilanoPR) 5 Ιανουαρίου 2018

Kuzminskas 2: "In the NBA my timing was bad. The season was alteady started. I waited two months and I was tired to stay still. Milan is a good chance. I talked with the coach, the club is good" — Olimpia Milano PR (@OlimpiaMilanoPR) 5 Ιανουαρίου 2018

Kuzminskas 4: "The biggest difference with the NBA is the amount of games and the pace. Some rules are also different. They score more points there too" — Olimpia Milano PR (@OlimpiaMilanoPR) 5 Ιανουαρίου 2018