Tα καλύτερα από τη νίκη της Ούνικς των Πρίφτη, Λάσμε (vid)

Η ομάδα του Έλληνα προπονητή επικράτησε των Γάλλων με 88-84 στην παράταση (77-77 κ.α.) κι άρχισε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Group H του EuroCup, έστω κι αν χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βιλερμπάν.

Δείτε τα highlights του αγώνα στο Basket Hall του Κρασνοντάρ

It was another long game for @ASVEL_Basket ​ as it went to overtime but they couldn't get the win this time around.

Watch how @unicsbasket opened their Top 16 campaign with a win over their opponents. pic.twitter.com/c9RXX4uMao

