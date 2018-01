Πολλά ήταν τα εντυπωσιακά κοψίματα τον Δεκέμβριο στην Euroleague και οι διοργανωτές έφτιαξαν το καθιερωμένο TOP 10.

Oι Ταρτσέφσκι και Ντεσόν Τόμας έκαναν ότι μπορούσαν με τα κοψίματα τους για να κατακτήσουν την κορυφή, όμως το εκπληκτικό στοπ του Τζεφ Μπρούκς ήταν αυτό που δικαιωματικά πήρε την πρώτη θέση.

Δείτε το video

Get that out of here

The top blocks from December!#GameON pic.twitter.com/IDeottMd2j

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Ιανουαρίου 2018