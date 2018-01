Κουζμίνσκας: «H Αρμάνι μου πρόσφερε τις καλύτερες συνθήκες...» (pics)

Ο Λιθουανός φόργουορντ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «μου πρόσφεραν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αρχικά δεν μου έδωσαν συμβόλαιο μόνο μέχρι το καλοκαίρι, αλλά και για την επόμενη χρονιά. Επίσης ο Σιμόνε Πιανιτζιάνι μου είπε ότι θα έχω ανάλογο ρόλο με αυτόν στην εθνική Λιθουανίας, όπου παίζω τόσο ως τριάρι όσο και ως τεσσάρι».

Όπως αποκάλυψε και ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Κουζμίνσκας είχε μιλήσει με 20 ανθρώπους και τον Μάντας Καλνιέτις πριν υπογράψει στην Αρμάνι Μιλάνο: «Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά μέχρι στιγμής, ωστόσο βλέπω μεγάλο περιθώριο βελτίωσης ύστερα από τη συνομιλία που είχα με τον κόουτς. Οπότε πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Επίσης είπε ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει στο ΝΒΑ και ότι ο λόγος που επέστρεψε στην Ευρώπη ήταν ότι δεν ήθελε να πάει σε κάποια ομάδα με two way contract.

Kuzminskas told he almost signed with another NBA team after he left Knicks but he didn't because of some circumstances. He got 2-way deal offer but didn't want to be thrown between NBA and D League. Kuzminskas hopes to come back to the NBA in future: 'I believe I can play there' — Donatas Urbonas (@Urbodo) 3 Ιανουαρίου 2018

Before accepting Milano offer, Kuzminskas talked with at least 20 people about the situation in Olimpia, mostly with Mantas Kalnietis. 'The results are disappointing so far, but I see a lot of potential and after the conversation with Pianigiani I believe everything will be fine' — Donatas Urbonas (@Urbodo) 3 Ιανουαρίου 2018

Kuzminskas on Milano move: 'They offered me the most suitable conditions. Firstly, they gave me a contract not just till the summer, but for the next season too. Pianigiani sees me in a role like in Lithuania National Team, where I played as a 3 and 4' — Donatas Urbonas (@Urbodo) 3 Ιανουαρίου 2018