Ποδαρικό με... πονηρά ματς για τους «αιώνιους»! (pics & vids)

Το 2018 ήρθε, αλλά οι «αιώνιοι» έχουν ίδιους στόχους και τις ίδιες προκλήσεις μπροστά τους!

Οι δύο ομάδες, έχοντας την υποστήριξη των οπαδών τους, θα αναμετρηθούν με τις ουραγούς της βαθμολογίας, οι οποίες έχουν δείξει κατά το παρελθόν πως μπορεί να βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη, αλλά είναι επικίνδυνες.

Πρώτα, ο Παναθηναϊκός (10-5) υποδέχεται την Αναντολού Εφές (4-11) στο ΟΑΚΑ (04/01, 21:15), θέλοντας να ξεχάσει το... σοκ στην Βαλένθια.

Ο Τσάβι Πασκουάλ μπορεί να χαμογελά, καθώς και ο Νίκος Παππάς επέστρεψε κι έτσι έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός (11-4) φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο (4-11) στο ΣΕΦ (05/01, 21:00), η οποία είναι ενισχυμένη με την απόκτηση του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας!

Η... ανακούφιση ήρθε για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, καθώς οι Πρίντεζης, Μιλουτίνοφ και Μάντζαρης υπολογίζονται για το ματς. Αντιθέτως, η κατάσταση του Μπράιαν Ρόμπερτς θα επανεκτιμηθεί.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την πρώτη αγωνιστική του χρόνου!

Thursday night sees the first Turkish Airlines EuroLeague games of 2018 5 things to know about Round 16 #GameON pic.twitter.com/hqvGfSsQNs — EuroLeague (@EuroLeague) 2 Ιανουαρίου 2018

Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές (04/01, 21:15, 17-9)

Ο Παναθηναϊκός έχει 7 σερί νίκες επί της Εφές στο ΟΑΚΑ. Η μοναδική νίκη της τούρκικης ομάδας ήταν τον Μάρτιο του 2006.

Λοτζέσκι και Ντάνστον ήταν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό τη διετία 2013-15.

Μότουμ και Λεκαβίτσιους ήταν συμπαίκτες στην Ζαλγκίρις τις δύο τελευταίες σεζόν.

Ο Ρίβερς έκανε ρεκόρ πόντων (23) κόντρα στην Εφές στις 13/01/17. Ο Γκιστ είχε σε ριμπάουντ (11) πέρυσι τον Νοέμβριο.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 7.9 ανά παιχνίδι και 2ος σε κλεψίματα με 1.6.

Ο Μότουμ έχει σερί 17 εύστοχων βολών.

Ο Στίματς είναι 2ος σε ριμπάουντ με 7.6 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 1ος σε τάπες με 1.7 ανά παιχνίδι.

Ουνικάχα Μάλαγα-Βαλένθια (04/01, 21:45, 0-1)

Recap (74-67)

ENG The final seconds decide an even match https://t.co/34cr1KwmWc #LigaEndesa (10-4)

ACB Photo/M. Pozo pic.twitter.com/OxbsXdM2hQ — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 2 Ιανουαρίου 2018

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πρώτη φορά στη διοργάνωση την 4η αγωνιστική, με την Βαλένθια να νικά με 91-53 και να κάνει ρεκόρ σε τάπες (7).

Ο Σερμαντίνι έχει κάνει το μοναδικό του double double (15π., 10ρ.) στη διοργάνωση και ρεκόρ σε επιθετικά ριμπάουντ (5) , κλεψίματα (3) και ranking (31β.) κόντρα στην Μακάμπι το 2012.

Ο Όγκουστιν είναι 3ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.1 ανά ματς και 1ος σε δίποντα με 66.1%.

Ο Γκριν είναι 3ος σκόρερ φέτος με 16.6 πόντους ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι 2ος σε τάπες με 1.5 ανά αγώνα.

Μπαρτσελόνα-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (04/01, 22:00, 14-16)

Από το 2000, η ΤΣΣΚΑ τρέχει ένα 13-8 κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ενώ έχει νικήσει στις τρεις τελευταίες συναντήσεις.

Ροντρίγκεθ και Τόμιτς ήταν συμπαίκτες στην Ρεάλ Μαδρίτη τη διετία 2010-12.

Ντε Κολό και Κλαβέρ ήταν συμπαίκτε στην Βαλένθια (2009-12).

Ο Ροντρίγκεθ έχει κάνει ρεκόρ σε ασίστ (13) κόντρα στους Καταλανούς, τον Ιανουάτιο του 2016.

Ο Κόπονεν έχει σερί 20 εύστοχων βολών.

Ο Ερτέλ είναι 2ος σε ασίστ με 6.6 πάσες ανά ματς.

Ο Ναβάρο είναι 1ος σκόρερ με 4.048 πόντους και 9ος πασέρ με 812 ασίστ. Επίσης, είναι 6ος σε κλεψίματα (246). Μπροστά του είναι ο Χόντεν με 247.

Ο Τόμιτς είναι 6ος σε ριμπάουντ με 1.180.

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.0 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 4ος σκόρερ με 16.2 πόντους ανά αγώνα και 3ος σε κλεψίματα (1.5).

Ο Χάντερ είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.1 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 8ος σε ασίστ με 834. Ο Ζήσης είναι μπροστά του με 848.

Ο Χάις είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ (418). Με τέσσερα ακόμα ξεπερνά τον Γκόνλουμ (421).

Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια (05/01, 19:45, 7-14)

Ο Χουέρτας είχε κάνει ρεκόρ πόντων (24) κόντρα στην Φενέρ με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, τον Δεκέμβριο του 2014.

Ο Ουαναμέικερ είναι 1ος σε κλεψίματα στην διοργάνωση με 1.8 ανά παιχνίδι.

Ο Βέσελι είναι 5ος στο ranking με 18.1 βαθμούς κατά μέσο όρο. Είναι 4ος στα κοψίματα (1.1).

Ο Σλούκας είναι 5ος σε ασίστ με 5.5 πάσες ανά αγώνα.

Ο Νάναλι είναι πρώτος σε τρίποντα με ποσοστό 54.7%.

Ο Ντατόμε είναι 5ος σε βολές με ποσοστό 91.35%.

Ο Σενγκέλια είναι 5ος σκόρερ με 15.3 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Χουέρτας έχει σερί 22 εύστοχων βολών και ο Τζάνινγκ 20.

Ο Γκρέιντζερ είναι 4ος σε ασίστ με 5.6 ανά αγώνα.

Ερυθρός Αστέρας-Ζαλγκίρις Κάουνας (05/01, 20:00, 3-4)

It's been a red-hot month for @bczalgiris Led by the 'MVP of the Month' for December Step forward Paulius Jankunas pic.twitter.com/P088SbvopF — EuroLeague (@EuroLeague) 1 Ιανουαρίου 2018

Ο Ντάνγκουμπιτς έκανε ρεκόρ πόντων (16) και ριμπάουντ (6) κόντρα στην Ζαλγκίρις τον Δεκέμβριο του 2016.

Ο Μπιέλιτσα έκανε ρεκόρ σε ασίστ (8) τον Ιανουάριο του 2017.

Ο Φελντέιν έχει 11/11 σερί βολές.

Ο Λεσόρ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.9 ανά ματς.

Ο Μπιέλιτσα θέλει 6 ασίστ για να φτάσει τις 200.

Ο Πάνγκος είναι 3ος πασέρ με 5.6 ασίστ ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.592 και 6ος σκόρερ με 2.663 πόντους στη διοργάνωση.

Μπάμπεργκ-Χίμκι (05/01, 21:00, 1-2)

Happy New Year from @Khimkibasket! Best wishes to everyone! pic.twitter.com/EA5Mmw97TI — BC Khimki (@Khimkibasket) 31 Δεκεμβρίου 2017

Στους τρεις προηγούμενους αγώνες που έχουν παίξει οι ομάδες, νικήτρια ήταν η γηπεδούχος.

Ο Χίκμαν έκανε ρεκόρ πόντων (30) για την Μακάμπι κόντρα στην Χίμκι, τον Μάρτιο του 2013.

Ο Ζήσης έκανε ρεκόρ σε κλεψίματα (4) κόντρα στην ρώσικη ομάδα τον Ιανουάριο του 2016. Επίσης, είναι 3ος σε συμμετοχές με 296 και 7ος σε ασίστ με 848.

Ο Ράιτ έχει σερί 13 εύστοχων βολών.

Ο Σβεντ έχει 21/21 βολές και ο Τζένκινς 15/15 μέχρι στιγμής.

Ο Ρώσος γκαρντ είναι 1ος σκόρερ με 21.4 πόντους ανά αγώνα και 4ος στο ranking με 19.2 βαθμούς.

Ο Ρόμπινσον είναι 1ος σε ριμπάουντ με 7.8 ανά αγώνα.

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο (05/01, 21:00, 12-5)

Mindaugas Kuzminskas indosserà anche a Milano il numero 19 pic.twitter.com/EW5oCYm3Mw — Olimpia Milano PR (@OlimpiaMilanoPR) 1 Ιανουαρίου 2018

Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στις 6 από τις 7 τελευταίες αναμετρήσεις με την Αρμάνι.

Οι Ιταλοί έκαναν ρεκόρ σε τάπες (8) τον Ιανουάριο του 2014.

Ο ΜακΛιν αγωνίστηκε στην Αρμάνι τις δύο προηγούμενες χρονιές.

Ο Πάσκολο έκανε ρεκόρ στο σύστημα αξιολόγησης με 25 βαθμούς πέρυσι τον Ιανουάριο.

Ο Παπανικολάου έκανε ρεκόρ σε επιθετικά ριμπάουντ (5) τον Ιανουάριο του 2017. Επίσης, έχει 12/12 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Σπανούλης είναι 2ος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.456 πόντους και 2ος σε ασίστ με 1.179 πάσες.

Ο Στρέλνιεκς είναι 2ος σε βολές με ποσοστό 92.62%.

Ο Πρίντεζης είναι 12ος σκόρερ με 2.409 πόντους στο θεσμό και 12ος ριμπάουντερ με 975 «σκουπίδια».

Ο Μπέρτανς έχει 15/15 σερί βολές και ο Ταρζέφσκι 10/10. Ο τελευταίος επίσης είναι 3ος σε ριμπάουντ φέτος με 6.7 ανά αγώνα.

Ο Καλνιέτις θέλει 3 ασίστ για να φτάσει τις 500.

Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τελ Αβίβ (05/01, 21:45, 29-23)

Η Ρεάλ έχει νικήσει στα τελευταία 6 ματς την Μακάμπι ως γηπεδούχος.

Ο Ντόντσιτς έκανε ρεκόρ σε ριμπάουντ (11) κόντρα στην Μακάμπι τον Ιανουάριο του 2017.

Ο Κάρολ έχει 30 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Ντόντσιτς είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (25.9β.) και 2ος σκόρερ με 18.6 πόντους.

Ο Καμπάτσο είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ με 1.654 και 5ος σκόρερ με 2.740 πόντους.

Ο Τάιους είναι 3ος σε τάπες με 1.3 ανά αγώνα.

Ο Παραχούσκι με 4 κοψίματα φτάνει τα 100.