Το σερί του Παναθηναϊκού και τα... υπόλοιπα 4 πράγματα της 16ης αγωνιστικής στην EuroLeague (vid)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην Αναντολού Εφές στο κλειστό του ΟΑΚΑ και μετράει επτά σερί νίκες στα μεταξύ τους ματς στην Αθήνα από το 2006 και μετά.

Επίσης η Μπαρτσελόνα και η ΤΣΣΚΑ έχουν από τέσσερις ημιτελικούς από το 2000 και μετά, έχοντας κερδίσει τους δύο από αυτούς.

Η Βαλένθια έχει να θυμάται το +38 από το ματς του α' γύρου κόντρα στην Μάλαγα, η Μακάμπι και η Ρεάλ έχουν αισίως 55 ματς στην Ευρώπη, ενώ η Ζάλγκιρις τα πάει... πολύ καλά στα ματς του Βελιγραδίου.

Thursday night sees the first Turkish Airlines EuroLeague games of 2018

5 things to know about Round 16 ⤵⤵#GameON pic.twitter.com/hqvGfSsQNs

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Ιανουαρίου 2018