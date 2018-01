Μέγας είσαι Λούκα και θαυμαστός ο α' γύρος σου! (vids)

Ο Πάμπλο Λάσο ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα σε ό,τι αφορά τον Λούκα Ντόντσιτς και το μέλλον του 18άχρονου πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική Σλοβενίας, ο οποίος απολαμβάνει το παιχνίδι ενώ στο εγγύς μέλλον και με το κατευόδιο όλων, ετοιμάζει το ταξίδι στο ΝΒΑ. «Είναι σπουδαίος παίκτης, είμαι πολύ χαρούμενος που είναι μαζί μας και θα ήθελα να μείνει στη Μαδρίτη για άλλα 13 χρόνια». Ο Βάσκος κόουτς της «Βασίλισσας» γνωρίζει καλά ότι το μεγαλύτερο ταλέντο των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ προορίζεται ακόμα και για το Νο.1 στο Draft 2018, την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί δεν φείδονται επαίνων για τον νεαρό σούπερ σταρ των Μαδριλένων. Εδώ, λοιπόν, προκύπτει το μεγάλο ζήτημα για τον Λούκα Ντόντσιτς και τις μεγάλες προσδοκίες που έχει δημιουργήσει στους απανταχού φαν του μπάσκετ. Συνεχίζει στην Ευρώπη και γυρίζει την πλάτη στο ΝΒΑ όπως έκαναν ο Μποντιρόγκα, ο Διαμαντίδης και ο Παπαλουκάς, έχοντας όλα τα φόντα για να εξελιχτεί στον κορυφαίο Ευρωπαίο ever; Παίρνει το ταλέντο του και κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, βάζοντας το όνομά του πλάι σε αυτά του Πάου Γκασόλ και του Ντιρκ Νοβίτσκι; Ο ίδιος, πάντως, υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία ότι «η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι μου», δίνοντας νέο... ενδιαφέρον στο πιο ιντριγκαδόρικο ζήτημα που θα παραμείνει ανοιχτό για λίγους μήνες ακόμα.

To 52% τώρα δικαιώνεται!

Πριν από την έναρξη της Euroleague 2017-18, το 52% των ξένων δημοσιογράφων που συμμετείχαν στη μεγάλη έρευνα της Euroleague Greece ψήφισε Ντόντσιτς... δαγκωτό στην εξής απλή ερώτηση: «Αν είχατε την ευκαιρία να δημιουργήσετε μία ομάδα, από ποιον παίκτη θα αρχίζατε»; Το 28% εξ αυτών, μάλιστα, πιστεύει ότι ο Σλοβένος θα κερδίσει τον τίτλο του MVP στη regular season, δίνοντάς του την πρώτη θέση στη σχετική ψηφοφορία μαζί με τον Νάντο ντε Κολό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Σε μια ομάδα, λοιπόν, όπου ο Σέρχιο Γιουλ παραμένει εκτός δράσης από τις αρχές της σεζόν, οι Αγιόν και Ράντολφ έχουν χάσει από 10 παιχνίδια έκαστος, ο Τόμπκινς πέντε, ο Ρούντι τέσσερα και ο Όγκνιεν Κούζμιτς τέθηκε νοκ άουτ ως το φινάλε, ο Ντόντσιτς είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση! Η Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε τον α' γύρο της regular season με ρεκόρ 9-6, βρίσκεται μια νίκη πίσω από την πρώτη τετράδα της κατάταξης και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, επιβλήθηκε της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, μετράει τέσσερα σερί θετικά αποτελέσματα και δείχνει να ρολάρει στο πιο κομβικό σημείο της χρονιάς με μπροστάρη τον 18άχρονο Σλοβένο, ο οποίος μεγαλώνει το μύθο του και υποχρεώνει τους φιλάθλους να νιώθουν τυχεροί που απολαμβάνουν live τις ενδεχομένως τελευταίες εμφανίσεις του στην Ευρώπη. Ό,τι συνέβη, δηλαδή, το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό.

And the MVP award goes to…

O κόσμος των «ερυθρόλευκων» τον είδε, πιθανότατα, για τελευταία φορά στο ΣΕΦ (σ.σ. εκτός αν οι δυο ομάδες τεθούν αντιμέτωπες στα playoffs), σε ένα παιχνίδι που ο Ντόντσιτς έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, σε μια από τις πιο απολαυστικές εμφανίσεις του! Για την ακρίβεια, έμεινε στο παρκέ για 37 λεπτά, έχοντας 33 πόντους με 4/6 βολές, 8/12 δίποντα και 4/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και μόλις 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Σλοβένος πέτυχε career high κι εν συνεχεία εξήγησε πως «ο Σπανούλης είναι το είδωλό μου, για αυτό φοράω το νούμερο 7». Κι όλα αυτά ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα παραδέχτηκε στο εντυπωσιακό αφιέρωμα του ισπανικού τηλεοπτικού δικτύου Movistar+ πως «πάντα με μάγευε ο Σπανούλης»! Τι έχει πετύχει, λοιπόν, μέχρι στιγμής το παιδί-θαύμα της Ρεάλ στην Euroleague; Αρχικώς έχει κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο του MVP Εβδομάδας στη διοργάνωση για τις επιδόσεις του στην 3η, την 4η και την 15η αγωνιστική της regular season, περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη φέτος (σ.σ. από δυο έχουν οι Νάντο ντε Κολό, Αλεξέι Σβεντ). Παράλληλα, αναδείχτηκε MVP Οκτωβρίου για τις επιδόσεις του μεταξύ 1ης και 4ης αγωνιστικής ενώ οι 129 βαθμοί ranking που συγκέντρωσε σε αυτό το διάστημα συνιστούν την κορυφαία επίδοση ever από καταβολής Euroleague στα πρώτα τέσσερα ματς της χρονιάς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Επόμενος στόχος; Το triple-double

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι έχει να κάνει με τον Λούκα Ντόντσιτς αφορά τις επιδόσεις του στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Φενέρμπαχτσε στην Ulker Sports Arena. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο επικράτησε με 79-77 και ο Σλοβένος σούπερ σταρ τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, χάνοντας οριακά την ευκαιρία να γίνει ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που κάνει triple double και δηλώνοντας εκ νέου την αφοσίωσή του στη «Βασίλισσα» (σ.σ. «Βρίσκομαι στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσα να είμαι, δεν σκέφτομαι το μέλλον»). Από τη σεζόν 2000-01, μόνο ένας παίκτης είχε καταφέρει να πετύχει triple double και μάλιστα δύο φορές. Η αρχή για τον Νίκολα Βούιτσιτς έγινε στην πρεμιέρα της σεζόν 2005-06 και πιο συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου 2005, αφού στην αναμέτρηση της Μακάμπι με την Πρόκομ Τρεφλ (95-68) είχε 11 πόντους (4/7 δίποντα, 3/3 βολές), 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 32:15. Το τελευταίο triple double που είδε η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σημειώθηκε την 6η αγωνιστική για τη σεζόν 2006-07. Και πάλι ο Κροάτης ήταν εκείνος που έγραψε διψήφιο αριθμό σε τρεις στατιστικές κατηγορίες, έχοντας 27 πόντους (8/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/8 βολές), 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ στη νίκη της Μακάμπι επί της Ολίμπια Λιουμπλιάνας με 110-87. Μένει να αποδειχθεί, λοιπόν, αν ο Σλοβένος θα προλάβει να πετύχει το συγκεκριμένο επίτευγμα στα ματς που απομένουν για το φινάλε…

O ίδιος πάντως οριοθέτησε τους στόχους του για το 2018: «Να κερδίσουμε όλους τους τίτλους, να γυρίσουν οι τραυματίες μας, να μην έχουμε άλλα προβλήματα και να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό». Ένας 18άχρονος με ξεκάθαρο πλάνο…

Οι αριθμοί του στην Euroleague

Αξιολόγηση: 25.93 - Πρώτος στη συγκεκριμένη κατηγορία, δεύτερος ο Νάντο ντε Κολό, με 20 βαθμούς.

Πόντοι: 18.6 - Δεύτερος στη σχετική λίστα, πίσω μόνο από τον Αλεξέι Σβεντ (21.4).

Ασίστ: 4.8 – 7ος

Ριμπάουντ: 5.73 – 14ος

Δίποντα: 64.2% - 12ος

Τρίποντα: 35.56% - 79ος

Βολές: 86.81% - 22ος

Λεπτά συμμετοχής: 26.43 – 21ος