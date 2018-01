Όταν ο Ράις... σόκαρε τη Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Η «ομάδα του λαού» σε μία απίστευτη ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 86-98 (κ.α 73-73) στον τελικό του 2014 και κατέκτησε την Euroleague παίρνοντας τα σκήπτρα ύστερα από μία διετία από τον Ολυμπιακό.

Έτσι, λοιπόν, η Euroleague Basketball θυμήθηκε μέσω της στήλης #MondayMemories τον έκτο ευρωπαϊκό τίτλο των Ισραηλινών με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταϊρίς Ράις.

How can you forget this one@MaccabitlvBC overcomes @RMBaloncesto in overtime to claim its 6th Championship.#MondayMemories pic.twitter.com/Fac7urGj2J

