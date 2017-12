«Στην Αρμάνι ο Κουζμίνσκας»!

Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας!

Ο Λιθουανός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τους Νικς και είχε αναφέρει πως αν δεν βρει ομάδα στο ΝΒΑ, θα ψαχτεί στην Euroleague.

Έτσι, η Αρμάνι Μιλάνο, θέλοντας να κάνει την υπέρβαση, μιας και είναι σε δύσκολη θέση, τού έκανε πρόταση για διετές συμβόλαιο (1+1), την οποία δέχθηκε ο παίκτης, σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport».

Πηγές μάλιστα κοντά στην ομάδα αναφέρουν πως ο πρώην Νεοϋορκέζος είναι ήδη στο δρόμο του για Μιλάνο και μένει να δούμε αν προλάβει το ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Κουζμίνσκας θα υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για τον επόμενο χρόνο, ενώ και η Εφές του είχε κάνει πρόταση για να τον αποκτήσει, αλλά την απέρριψε.

Ο Κόρι Τζέφερσον αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Αρμάνι, καθώς δεν ικανοποίησε με τις εμφανίσεις του.

