6ος μπλοκέρ στην Euroleague ο Ντάνστον! (pic & vid)

Ο Αμερικανός σέντερ έφτασε στο συγκεκριμένο milestone μετά από 132 αγώνες στη διοργάνωση με τον Ολυμπιακό και την Αναντολού Εφές, ξεπερνώντας τους Στεφάν Λάσμε (160) και Βίκτορ Χριάπα (161)!

Στην πρώτη θέση της λίστας των κορυφαίων μπλοκέρ στην ιστορία της Euroleague φιγουράρει ο Φραν Βάσκεθ με 249 μπλοκ σε 254 συμμετοχές με τις Μπαρτσελόνα, Μάλαγα.

With three blocks in the first half, Bryant Dunston passes Stephane Lasme into 7th on the all-time blocks list pic.twitter.com/g9gJgdQLA9

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Δεκεμβρίου 2017